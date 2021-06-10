Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını (2)

BOLU - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını (2)

- Olay yerinden görüntü - Patlama anı - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıAnadolu Otoyolu'nda tır yangını ulaşımı aksattıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın ulaşımda aksaklığa neden oldu.Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden M. T. D. idaresindeki 59 ACC 201 plakalı PVC yüklü tırın dorse kısmı, Yukarısoku Mahallesi mevkisinde alev aldı.Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek dorseyi tırdan ayırdı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.

Polis Bild Tır Yangını 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement