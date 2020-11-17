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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BOLU - Anadolu Otoyolu'nda park halindeki tekstil yüklü tırda yangın çıktı

BOLU - Anadolu Otoyolu'nda park halindeki tekstil yüklü tırda yangın çıktı

- Yanan dorseden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - İş makinesinin dorsede yanan çuvalları dışarı çıkarması - Söndürme çalışmaları​​​​​​BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisinde park halinde bulunan tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Mehmet Sinan Avcı idaresindeki 31 APJ 60 plakalı tekstil yüklü tırın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa süre içinde büyüyen yangına vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu arada tırın yandığını gören sürücü tır kupasını kasasından çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı.Olay yerine gelen Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen iş makinası yardımı ile dorsedeki tekstil malzemesi yüklü çuvallar yere döküldü. Düşen ve yanan çuvallar ekiplerce söndürüldü.Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İş Makinası Dinlenme Tesisi Tekstil Malzemesi Yangına Müdahale Trol 

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