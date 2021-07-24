BOLU - Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı
- Abant Tabiat Parkı - Araçların konvoy oluşturması - Abant Tabiat Parkına gelen vatandaşlar - Atlı Jandarma birliklerinin denetlemesiAbant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradıBOLU (AA) - Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler yoğunluğa neden oldu.Kurban bayramı sonrasına denk gelen hafta sonunda tatilciler piknik yapmak ve temiz hava almak için Abant'ı tercih etti.Bölgeye gelen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yapıp at ve faytonlarla gezinti yaparken bazıları ise park içindeki piknik alanlarında mangal yakmayı tercih etti.Tabiat parkının girişinde ve içindeki yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı da gözlendi.Öte yandan Abant Tabiat Parkı içinde görev yapan atlı jandarma timleri de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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