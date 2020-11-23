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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BOLU - 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi

BOLU - 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi

- Polis ekiplerinin anonsla uyarıda bulunması - Bekçilerin denetiminden detaylar Bolu 'da 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildiBOLU (AA) - Bolu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 5 ayda maske takmadığı gerekçesiyle 4 bin 82 kişiye 3 milyon 673 bin 800 lira idari para cezası kesildi.Artan Kovid - 19 vakaları nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda kentin en işlek yerlerinden Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı ile İzzet Baysal Caddesi'nde denetimlerini sıklaştıran polis ve bekçiler, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Doğal güzellikleriyle ünlü, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nı sürekli denetleyen jandarma ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) kontrolünün ardından ziyaretçilerin buralara geçişine izin veriyor. Karantinada olması gerektiği halde tatil için Bolu 'ya gelen Kovid - 19'lu vatandaşlar da yakalanarak ekiplerce karantina yurduna yerleştiriliyor. Polis ve jandarma ekiplerince 5 ayda yapılan denetimlerde, maske takmayan ya da maskesini yanlış takan 4 bin 82 kişiye 3 milyon 673 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs Karantina Para Cezası Jandarma Ziyaretçiler 

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