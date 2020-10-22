- Bolsonaro, Covid-19 hastası Sağlık Bakanı Pazuello’yu maskesiz ziyaret etti



- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 yakalanan Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello’yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etti. Brezilya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgını ciddiye almamayı sürdürüyor. Bolsonaro, Covid-19 yakalanan Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello’yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etti. Ziyaret Pazuello’nun Çin’den 46 milyon doz Covid-19 aşısı olan “CoronaVac” satın alma niyetini açıklaması ve Bolsonaro’nun buna izin vermemesinin ardından geldi. Bolsonaro ve Pazuello hastaneden maskesiz şekilde canlı yayın yaptı. Yayın sırasında Pazuello, Bolsonaro’nun Çin aşısı konusundaki kararını kararın reddetmesi üzerine, “Bu kadar basit. Biri emreder, diğeri itaat eder” ifadelerini kullandı. Bolsonaro daha sonra elini Bakan Pazuello’nun omzuna koyarak, korona virüsü bir kez daha ciddiye almadığını gösterdi. Pazuello’ya geçtiğimiz Salı günü ateş ve baş ağrısı şikayetlerinin ardından Covid-19 tanısı konulmuştu. Bolsonara ve eşinin yanı sıra şu ana kadar 23 sandalyeli kabinenin yarısı Covid-19’a yakalandı. Brezilya’da toplam vaka sayısı 5 milyon 303 bin 520’ye, toplam can kaybı ise 155 bin 500’e ulaştı. Brezilya, dünya genelinde salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.



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