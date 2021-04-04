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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bollywood’un tercihi Gaziantep

Bollywood’un tercihi Gaziantep

Film çekiminden detaylar

Mimari Çekim Film Çekimleri 

-Genel Detaylar
-Filmin yerli yapımcılarından röpörtaj
-Tarihi Mağara işletmesi sahibinden röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Gaziantep'te Bollywood rüzgarı GAZİANTEP

- Tarihi mekanları ve kültürü ile film yapımcılarının gözdesi haline gelen Gaziantep, Durga isimli Bollywood yapımı filme ev sahipliği yapıyor. Hindistan’da yılda ortalama bin 400 film çeken yapımcıların bu seferki tercihi Gaziantep oldu. Tarihi mekanları ve mimari yapılarıyla yerli dizi ve film çekimlerinin gözdesi haline gelen Gaziantep’te bu seferde Bollywood rüzgarı esti. Durga isimli gerilim ve aksiyon filminin çekimleri için Gaziantep’e gelen Hint yapımcıları, kentten çok memnun kaldıklarını ifade etti.
Filmin yönetmenliğini Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta yaparken yerel yapımcılığını ise Melih Gülhan Kızılkaya yaptı. Kentin tarihi Bey Mahallesi, Antep Kalesi ve Kaleoğlu Mağarasında çekim yapan film ekibi, kentteki çekimlerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor. " Memleketime film getirmekten büyük gurur duyuyorum" Filmin yerli yapımcılarından olan Melih Gülhan Kızılkaya, filmin Gaziantep'te çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gaziantep’te bir Bollywood filmi çekiliyor. Aynı zamanda bende Gaziantepliyim. Memleketim de film çekmekten ve buraya film getirmekten büyük gurur duyuyorum. Gaziantep’in tarihi, doğallığı ve tüm güzelliklerini gösterdiğimiz için de mutluyuz. Bollywood yapımı aksiyon, drama bir film. Filmin çekiminde kullanmak için kırsal bir kesime ihtiyaç vardı. Bizim de tavsiye ettiğimiz yerler arasında Gaziantep’te vardı. Onlarda burada olmaktan dolayı çok mutlular. Kebaplardan, tatlılardan tutun her şey onları çok mutlu ediyor” dedi.
" Gaziantep'imiz için çok gurur verici " Filmin Gaziantep'te çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Bollywood filminin şehrimizde çekilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu tarz filmlerin burada çekilmesi turistlerin gelmesi açısından Gaziantep’e ve Türkiye’ye büyük fayda sağlamaktadır. Uluslararası bir film çekiliyor. Tanıtımımız için çok iyi bir şey ve memnunuz. Gaziantep’e ait tarihi yerlerde çekimler yaptılar. Antep evleri, Antep Kalesi gibi yerlerde çekimler yaptılar. Şimdide çekimlerin devamı için 500 yıllık tarihi bir mağara olan Kaleoğlu Mağarasında çekimler yapıyorlar. Gaziantep'imiz için çok gurur verici. Bu durumdan dolayı da çok mutluyuz” diye konuştu.
(FP-SD-LO-Y)
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