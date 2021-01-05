- Bolivya’yı sel vurdu: 4 ölü

-SEL SULARI

-ARAÇLAR



(LA PAZ) LA PAZ



- Bolivya'nın Sucre kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bolivya'nın Sucre kentinde şiddetli yağmur ve dolu fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 7 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Yaklaşık 30 dakika sürdüğü belirtilen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı. Şehrin en büyük pazarında da sel nedeniyle büyük hasar oluştuğu görüldü.

(AB-AŞ-D)



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