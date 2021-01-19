Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Bolivya’da şiddetli yağış nedeniyle nehir taştı

- Bolivya’da şiddetli yağış nedeniyle nehir taştı

Su basan bölgelerden görüntü

(LA PAZ) LA PAZ

Güvenli Bölge Tarım Şiddetli Yağış Gesi Başkent 


- Bolivya’nın başkenti La Paz’da şiddetli yağışlar nedeniyle 2 nehrin taşması sonucu yerleşim bölgeleri sular altında kaldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın başkenti La Paz’daki Guanay bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Mapiri ve Tipuani nehirleri taştı. Nehirlerin taşması sonucu yerleşim bölgeleri sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Sel nedeniyle evler sular altında kalırken, tarım alanlarındaki mahsuller zarar gördü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı