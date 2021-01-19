- Bolivya’da şiddetli yağış nedeniyle nehir taştı

- Bolivya’nın başkenti La Paz’da şiddetli yağışlar nedeniyle 2 nehrin taşması sonucu yerleşim bölgeleri sular altında kaldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın başkenti La Paz’daki Guanay bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Mapiri ve Tipuani nehirleri taştı. Nehirlerin taşması sonucu yerleşim bölgeleri sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Sel nedeniyle evler sular altında kalırken, tarım alanlarındaki mahsuller zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım