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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bolivya’da Aşılama Başladı

- Bolivya’da Aşılama Başladı

Bolivya aşılama

(LA PAZ) - Bolivya’da aşılama başladı LA PAZ

Acil Servis Bild Başkent Sosyal Ağ 


- Bolivya’da Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı ile korona virüse karşı aşılama başlarken, aşı ilk olarak salgından en çok etkilenen Santa Cruz şehrinde uygulandı. Bolivya’ya dün Arjantin’in başkenti Buenos Aires'ten getirilen 20 bin dozluk Sputnik V aşısının ilk partisi ulaşmıştı. Santa Cruz kentinde bulunan Viru Viru Havalimanı’nda ilk dozların teslim alınmasının ardından aşı kampanyası bugün itibariyle başladı.
Japon Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) çalışan hemşire Sandra Rios, aşı olan ilk Bolivyalı oldu. Aşılama canlı olarak yayınlandı Devlet Başkanı Luis Arce de aşılama sırasında sağlık merkezindeydi. Etkinlik, siyasetçinin sosyal ağlarında canlı olarak yayınlandı. Arce, aşılamanın soğuk zincire sahip olan yerlere ulaştığı ölçüde kademeli olarak yapılacağını belirterek, aşılamada önceliğin yoğun bakım çalışanları ile acil servis çalışanlarına verileceğini açıkladı.
Bolivyalı yetkililer, aşı olmak isteyenlerin kayıt yaptırması ve bir rıza formu imzalaması gerektiğini bildirdi. Her başvurunun 30 veya 45 dakika sürebileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Enjeksiyondan sonra vücuttaki reaksiyonu belirlemek için birkaç dakika beklenmesi önerildi. Bolivya’da son 24 saatte 210 bin Covid-19 vakası tespit edilirken, 10 bin 226 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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