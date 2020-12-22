Bölgede el cerrahisine ihtiyaç duyan hastalar batı illerine gönderilmeyecek

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( VAN )- Van’da El Cerrahisi Merkezi hizmete açıldı VAN



- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde El Cerrahi (Mikro Cerrahi) Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Van bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez El Cerrahi Merkezi kuruldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibinin uzun uğraşlarıyla hizmete açılan merkez sayesinde bölgede el cerrahisine ihtiyaç duyan hastalar batı illerine gitmeden tedavi olabilecek. Düzenlenen açılış törenine İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, idari personel, merkez doktorları ve sağlık çalışanları katıldı.

Kurdele kesiminin ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, El Cerrahi Merkezinin daha önce bölgede olmadığını anımsattı. Merkezin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Sünnetçioğlu, “Hastane başhekimi ve ekibinin gayretleri sonucunda bu merkeze kavuşmuş olduk. Sadece Van ilindeki hastalara değil, bölge illerinden gelen ve el cerrahisi gerekli hastalara da hizmet verilecektir. Hizmete açılan El Cerrahisi Merkezinden dolayı mutluyuz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır El Cerrahi Merkezin açılması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise merkezin Van ve bölge için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.



El cerrahisinin çok spesifik bir iş olduğunun altını çizen Çelik, merkezlerin açılması talimatını veren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere, İl Sağlık Müdürü ve hastane personeline teşekkür etti. Bölgede replantasyon gerektirecek vakaların batı illerine gönderilmemesi için mikro cerrahi kliniğini kurduklarını ifade eden El Cerrahisi Op. Dr. Kadri Uçar da, merkezin bölgenin önemli ihtiyacını karşılamış olacağını kaydetti.

Trafik kazısında yaralanan ve el cerrahisi kliniğinde tedavi olan Önder Okur isimli hasta ise yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirterek, merkez hekimlerine teşekkür etti. (YLM-MSA-Y)



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