Boğulmaktan kurtarıldı, solunum cihazına bağlandı

-Cihaza bağlı

-Solunum cihazları

-Duvardaki Beşiktaş forması

-Deniz Tek’in sünnet törenindeki fotoğraf

-Babanın Serkan Tek’in çocuğuyla ilgilenmesi ölçüm yapması

-İlaçlar

-Deniz Tek sağlık fotoğrafı

-Baba Serkan Tek’in konuşması

-Deniz Tek sağılığıyken top oynaması



( MERSİN )- Tarsus'ta geçen yıl düştüğü sulama kanalından kurtarılan 12 yaşındaki Deniz, şimdi solunum cihazına bağlı olarak hayat mücadelesi veriyor MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde geçen yıl sulama kanalına düştükten sonra kurtarılan 12 yaşındaki Deniz, şimdi yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor12 Haziran 2020 tarihinde Yeni Mahalle’de sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Deniz Tek’in babası Serkan Tek (41), oğlunun 750 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldığını anlattı.Çocuğunun Mersin Şehir Hastanesinde kaldırıldığını, 3 ay 15 gün yoğun bakımda 15 gün de serviste kaldıktan eve getirdiklerini belirten Tek, beyninin 2 bölgesinde hasar oluştuğunu, şuanda yaşamını solunum cihazıyla sürdürdüğünü söyledi.



Boyacılık yapan Tek, 1 yıldır çocuğuna bakmaktan işini yapamadığını, eşi Gülden Tek ile birlikte tek çocukları Deniz'e baktıklarını belirterek, "Hastanedeki tedavi süreci sonrası oğlumun solunum cihazına bağlı kalacağını, cihaz almamız gerektiğini belirttiler. Biz 2 ay gibi bir sürede bu parayı temin ettik. Cihazlarımızı aldık ve evimize getirdik. İnternette araştırma yaparken, kök hücre tedavisi ile bu tür hastalıkların tedavi edilebileceğini öğrendim. Araştırmalarım sonucunda İstanbul Gazi Osmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesinde bunun yapıldığını duydum. Kendileriyle iletişime geçtim. Doktorlarla görüşülmüş, bana dediler ki, ‘6 ay içinde Bakanlığa başvuracaksınız, onaylanırsa tedaviniz olacak” dediler. Hemen müracaat etmek istedim fakat yasa gereği bunu yapamayacaklarını, sürenin geçtiğini söylediler. Devlet büyüklerimizden, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu yasanın bir an önce değişmesini, bu tür hastalıklarla boğuşan çocukların tedavi edilmesini istiyorum. Biz şuan yasaya takıldık, kesinlikle parayla olsa bu tedavinin yapılabileceğini söylediler. Ben şuan çalışamıyorum, sadece çocuğuma bakıyorum. Bakım aylığıyla geçinmeye çalışıyorum, o da yeterli olmuyor" dedi.

Beşiktaş taraftar olan Deniz Tek bu yıl 5’nci sınıf öğrencisi olacaktı.

