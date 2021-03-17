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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

Kurtarılan yavru köpekler

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Yavru Köpekler Hayvan Barınağı 

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer İlçesi'nde büz içerisine dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi’nde sağanak yağış ile birlikte su ile dolan büz içerisinde yavru köpeklerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Büz içerisinde dolan yağmur suları nedeniyle boğulmak üzere olan 7 sevimli yavru köpek itfaiye erleri tarafından tek tek kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpekler kurulandıktan sonra, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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