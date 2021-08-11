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Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken canından oluyordu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken canından oluyordu

Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken canından oluyordu

EKİPLERDEN VE ŞAHISTAN GÖRÜNTÜ

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Plaj 

-DENİZDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta plajda boğulma tehlikesi geçiren kadına yardım etmek isteyen şahıs ölümden döndü. Olay, akşam saatlerinde Kızlar Plajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın dalgalı havada denize açılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kadının yardım çığlıklarını duyan S.O. isimli şahıs denize atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak S.O. isimli şahıs dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan kadın ve S.O. isimli şahıs denizden çıkartıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, boğulma tehlikesi geçiren S.O. isimli adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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