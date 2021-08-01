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Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu

Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu

- Arama çalışmalarından görüntü

Genç Kız Dalgıç Polis Kol Saati Cenaze Cenaze Namazı 

-- Cenazelerin sudan çıkarılması
-- Selma A.'nın kol saati

( KAYSERİ )- Boğulduğu an kol saati durmuş KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'nda boğulan 3 genç kızdan biri olan 15 yaşındaki Selma A.'nın, boğulduğu sırada duran saati yürek burktu. İlçede bulunan Sarımsaklı Barajı'na serinlemek için giren ve daha sonra kaybolan Doğu Türkistan uyruklu T.A. (28), Selma A. (15) ve M.H.'nin (10) cansız bedenleri Konya ve Mersin'den gelen dalgıç polisler ve Türkuaz Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği balık adamları tarafından bulunmuştu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 3 kız, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Boğulduğu an saati durmuş Öte yandan hayatını kaybeden 15 yaşındaki Selma A.'dan geriye kalanlar ise yürek burktu. Selma A.'nın kol saati, boğulduğu saatte durdu. (TB-
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