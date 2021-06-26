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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

- Devlet Başkanı Ivan Duque ait helikopter - Helikoptere açılan ateş sonrası oluşan kurşun izleriBOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı.Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

Gezin Kurşun Gesi Helikopter Asker 

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