BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
- Göstericilerden detaylar - Göstericilerin slogan atması - Yere çizilen dev grafitinin drone görseli - Göstericiyle röportaj - Polisin göstericilere müdahalesiBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı. Yere dev bir grafiti çizen göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı.
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