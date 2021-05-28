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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

- Göstericilerden detaylar - Göstericilerin slogan atması - Yere çizilen dev grafitinin drone görseli - Göstericiyle röportaj - Polisin göstericilere müdahalesiBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı. Yere dev bir grafiti çizen göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı.

Polis Hükümet Hükümet Karşıtı 

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