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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteri

BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteri

- Güvenlik önlemi detayları - Göstericilerden detaylar - Güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz atmasıBOGOTA - Kolombiya 'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
Göstericiler ile Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma Toplumsal Olaylar Polis Şiddeti Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 

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