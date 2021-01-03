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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Boğazından yaralı halde bulunan köpek sokak ortasında ameliyat edildi

Boğazından yaralı halde bulunan köpek sokak ortasında ameliyat edildi

sokak hayvanının ameliyat aşaması detaylı görüntü

Sokak Köpeği Hayvan Severler Sokak Hayvanı Karahisar Saldırı 

-sokak hayvanı uyutulma anı detay görüntü
-sokak hayvanı yemek yeme ve doğal detay görüntü
-hayırsever veteriner Tahsin Dalkılıç röportaj

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Veteriner hekimin müdahalesi ile yaralı köpek sağlığına kavuştu- Yaralı köpek veteriner hekimin sokak ortasında yaptığı ameliyat ile telef olmaktan kurtuldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde vatandaşlar tarafından boğazından yaralı halde bulunan sokak köpeği gönüllü veteriner hekim tarafından sokak ortasında ameliyat edildi. Sokak köpeği veteriner hekimin müdahalesi ile telef olmaktan son anda kurtulup sağlığına kavuştu.Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gezerken sokak köpeğinin kanlar içinde düşe kalka yürümeye çalıştığını gören Eczacı Barbaros Kılınçkaya durumu arkadaşı olan Veteriner Hekim Oğuzhan Yılmaz'a bildirdi. Arkadaşının ihbarı ile olay yerine gelen Yılmaz, köpeğin boğazının kesik olduğunu fark etti. Hayvanın kan kaybettiğini gören Yılmaz, yanında getirdiği ekipmanları ile köpeği yol ortasında ameliyat ederek boğazının kesik olan yerini dikti. Köpek ardından bir başka gönüllü Veteriner Hekim Tahsin Dalkılıç’ın polikliniğine götürüldü. Burada tedavisine devam edilen sokak köpeği birkaç saat sonra kendine gelerek yaşamam tutundu. Köpeğin sağlık durumu hakkında İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Dalkılıç, “Duyarlı vatandaşların ve hayvan severlerin çağrısı ile sokak hayvanına saldırı olduğunu daha doğrusu başka bir köpek tarafından saldırıya uğradığı söylendi. Ameliyat aşamasında köpeği küçük çaplı bir saatlik süre ile uyuttuk ve anesteziye aldık. Küçük bir operasyon sayesinde köpeği kurtardık. Ameliyat aşamasında darbe aldığı yerleri temizledik ve gerekli antibiyotiklerini ilaçlarını verdik. Şu anda köpeğimiz iyi ve sağlıklı” diye konuştu.
Öte yandan, köpeğin tedavi masraflarını Kılınçkaya üstlenirken, bakımını ise İHA Şuhut Muhabiri Recep Dikici’nin üstleneceği öğrenildi.
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