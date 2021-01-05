Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemi provoke eden 16 şüpheli yakalandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemi provoke eden 16 şüpheli yakalandı

operasyon görüntüsü

Protesto Akalan Öğrenciler Rektör Provokasyon 

-zanlıların gözaltına alınması

( İSTANBUL )- Üniversitede dün öğlen saatlerinde başlayan protesto eylemine dışarıdan sızdığı ileri sürülen 28 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 13 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi İSTANBUL

- Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan rektör protestolarına yönelik yürütülen soruşturmada, öğrencilerin arasına karışarak eylemi provoke ettiği iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılardan 16’sı sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı öğrenciler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanmasına karşı protesto eylemi başlatmış, polis ile öğrenci grupları karşı karşıya gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çıkan olaylar ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Emniyete bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında dün saat 14.00 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde yapılan protesto gösterisine katılanların arasına dışarıdan marjinal sol grupların sızarak provokasyon gerçekleştirdikleri iddia edildi. Eyleme katılan şahıslardan, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen söz konusu marjinal 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 13 ilçede 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Aranan 28 şüpheliden 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 16 şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şubeye getirildiği öğrenilirken, firari 12 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi. (SK-ÖFA-BA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı