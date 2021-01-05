Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemi provoke eden 16 şüpheli yakalandı

-zanlıların gözaltına alınması



( İSTANBUL )- Üniversitede dün öğlen saatlerinde başlayan protesto eylemine dışarıdan sızdığı ileri sürülen 28 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 13 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi İSTANBUL



- Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan rektör protestolarına yönelik yürütülen soruşturmada, öğrencilerin arasına karışarak eylemi provoke ettiği iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 16’sı sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı öğrenciler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye rektör olarak atanmasına karşı protesto eylemi başlatmış, polis ile öğrenci grupları karşı karşıya gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çıkan olaylar ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Emniyete bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında dün saat 14.00 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde yapılan protesto gösterisine katılanların arasına dışarıdan marjinal sol grupların sızarak provokasyon gerçekleştirdikleri iddia edildi. Eyleme katılan şahıslardan, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen söz konusu marjinal 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 13 ilçede 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Aranan 28 şüpheliden 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 16 şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şubeye getirildiği öğrenilirken, firari 12 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi. (SK-ÖFA-BA-Y)



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