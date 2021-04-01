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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Cep telefonu görüntüleri

İngiltere Kamera Cep Telefonu 

-gemiden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, kameralara yansıdı. Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.
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