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Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki: 'Evinizde oturugosenize'
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki: 'Evinizde oturugosenize'

Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki: 'Evinizde oturugosenize'

trafik yoğunluğu

Ne Var Ne Yok Yerli Turist Trafik Yoğunluğu Şehir İçi Turist 

-görüntüyü çeken kişinin konuşması

( MUĞLA ) Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki: "Evinizde oturugosenize" MUĞLA

- Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya akın eden yerli turistler, yöre halkını isyan ettirdi. Bir vatandaş, "Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum’da. Evinizde oturugosenize” dedi.
Muğla’da tatilcilerin en fazla tercih ettiği ilçelerin başında Bodrum geliyor. Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan Bodrum’da sokaklarda adım atacak yer kalmazken, caddelerde de araç trafiği yoğunluğu yaşanıyor.“Evinizde oturugosenize”Bodrumlu bir vatandaş, aracı ile şehir içinde seyir halinde iken gördüğü trafik karşısında sitem etti. Muğla şivesi ile tatilcilere seslenen vatandaş, “Bu insanla nere gidipduru. Bu Bodrum’da ne var ne yok söyleyiverin. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var akıdeşler anlamadım ya. Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum’da. Evinizde oturugosenize” dedi.

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