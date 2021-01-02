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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrumda yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı

Bodrumda yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı

Yakalanan şahsın üzerinin aranması

Polis Aracı Para Cezası Temizlik Görevlisi Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Polis ve bekçilerin şahsı sorgulaması
-Şahsın polis aracına bindirilmesi
-Şahsın polis aracında gazetecilerin sorusunu yanıtlaması
-Şüpheliye para cezası kesilmesi
-Şüpheliye yoklama kaçağı tebliği imzalatılması
-Apartman temizlik görevlisi kadın Röportaj
-Apartman temizlik görevlisi Hayriye İlgin Röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bekçilerden kaçarken saklandığı apartmanın bodrum katında yakalanan gencin yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilirken, polis otosunda, “Ben ondan mı kaçacağım. Ben zaten kendim istiyorum bizzat gitmeyi” dedi.
Olay, Taşpazar Mahallesi 859 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, gördükleri bir şahsı şüphe üzerine dur ihtarında bulundu. Şahıs hızla bekçilerden kaçmaya başlarken kaçan şahıs ve bekçiler arasında kovalamaca başladı.
Bir süre kaçan şüpheli 860 Sokakta bulunan bir apartmanın bodrumuna girerek saklanmak istedi. Şahsın apartmanın bodrumuna saklandığını tespit eden bekçiler şahsı saklandığı apartmanın bodrumunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli Hasan D. (21) apartmandan çıkarılarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte sorgulandı. Üzeri aranan gencin yapılan sorgulamasında yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi. Kısıtlamaya uymayan gence 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, bindirildiği polis aracında gazetecilerin sorduğu, “Yoklama kaçağı olduğun için mi kaçtın” sorusuna, “Benim hastalığım var zaten yoklamadan ne diye kaçayım ben. İstediği doktora götürsün beni. Ben ondan mı kaçacağım. Ben zaten kendim istiyorum bizzat gitmeyi” diye cevap verdi. Yoklama kaçağı olarak işlem yapılan geç ceza ve yoklama kaçağı tebliğ tutanağını imzaladıktan sonra salıverildi.
Saklandığı apartmanın temizlik görevlisi Hayriye İlgin şahsın kaçarken hızla apartmana girdiğini belirterek, “Ben tam kapıyı şifreyle açtım girmek üzereydim. O arada kapı açıldı, fırladı içeriye girmeye. Girdi ve zaten direk bodruma indi. Bodrumda da zaten çıkış yeri yok. Hemen yakaladılar. Polisin biri geldi hemen şifreyi açtım. Girdi ve yakaladı” dedi.
(YC-
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