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Bodrum yeniden alevlere teslim oldu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bodrum yeniden alevlere teslim oldu

Bodrum yeniden alevlere teslim oldu

alevlerden görüntü

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Makilik Alan Helikopter 

-iftaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-helikopterlerin söndürme çalımaları

( MUĞLA - EK)- Tüm ekipler Gümüşlük bölgesindeki yangını söndürmek için seferber oldu MUĞLA

- Muğla’da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın meydana geldi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınmayan yangın evlere doğru ilerliyor.Bodrum Gümüşlük-Derköy Mahalleleri yakınında bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA’lara kadar tüm ekiplerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının evlere sıçramasından endişe ediliyor. Bu arada bölgede bulunan ve iş yeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir yapı tamamen yandı.Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip ettiler.Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen yangını hava kararmadan kontrol altına almak için ekipler tüm gücüyle çalışıyor.Yangına Orman ve itfaiye ekipleri ile Polis ve Jandarma TOMA’ları su sıkarken, beton mikserleri ve köylüler bölgeye su taşıyor. Adeta herkesin seferber olduğu söndürme çalışmalarında bazı vatandaşlar yangını söndürmek için çaba harcarken bazı vatandaşlar ise soğuk su meşrubat ve çeşitli içeceklerle söndürme işçilerinin hararetini söndürmeye çalıştı. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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