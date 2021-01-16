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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum sokakları bomboş kaldı

Bodrum sokakları bomboş kaldı

Yolda giden araçlar

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu Tonaj Trol 

-sokaklardan detay
-sahilden detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında cumartesi, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Cuma akşamı başlayıp, hafta sonu boyunca 56 saat süren ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlamalarla artan vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer taraftan da aşılama çalışmaları başladı.
Yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile virüsün yayılması yeniden kontrol altına alındı. Vatandaşlar, normal yaşama dönmeyi dört gözle bekliyor. Aralıklarla yağışın etkili olduğu Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Ana arterlerde trafik genellikle boş olsa da kavşaklarda zaman zaman hafif trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.
Yolların boş olmasından faydalanan bazı ağır tonajlı araçların ise yağışa rağmen süratli şekilde gittikleri dikkatlerden kaçmıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’da sona erecek.
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