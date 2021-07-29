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Bodrum semalarına duman kapladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum semalarına duman kapladı

Bodrum semalarına duman kapladı

YANGINDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Ormanlı Aşı Orman Yangını 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarına rağmen hızla büyüyen yangında Bodrum semaları siyaha büründü. Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman'da aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin alışmaları devam ediyor. Bodrum Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu Bodrum semaları duman altında kaldı. Söndürme ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın aşırı sıcak ve nemin de oldukça düşük olmasından dolayı alevlerle mücadele güçleştiriyor.
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