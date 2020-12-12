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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum sahilleri bomboş kaldı

Bodrum sahilleri bomboş kaldı

sokaklardan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Sokağa Çıkma Yasağı Hayalet 


- Türkiye’de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı Bodrum'u hayalet şehre döndürdü. Dünyaca ünlü Bodrum sahilleri ise tarihinin en sesiz günlerini yaşamaya başladı.
Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamalardan muaf sektör sayısının fazla olması nedeniyle çevre yolunda tedarik zincirlerine ait araçlar pandemi sürecinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar için ek seferler düzenlerken, ara sokaklar ve sahiller sessizliğe büründü. Yılın her mevsimi yoğun olan dünyaca ünlü Bodrum sahilleri tarihinin en sesiz günlerini yaşarken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

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