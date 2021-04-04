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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrum katında çıkan yangında mahsur kalanlar vatandaşlar böyle kurtarıldı

Bodrum katında çıkan yangında mahsur kalanlar vatandaşlar böyle kurtarıldı

Kurtarmadan detay

Mahsur Kaldı Yükselen 

-İtfaiyenin camları kırması
-Vatandaşlardan detay
-Bina

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eseneyurt’ta, 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 7 kişi kurtarıldı.Yangın, saat 14.45 sıralarında Esenyurt Çağla Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar bir anda tüm binayı kapladı. duman nedeniyle üst kattaki vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocukların da içinde olduğu 7 vatandaşı kurtardı. Yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, çok sayıda vatandaş da sokağa döküldü.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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