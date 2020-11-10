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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bodrum Kasım ayında yazı yaşıyor

Bodrum Kasım ayında yazı yaşıyor

sahilden genel, detay

Hava Sıcaklığı Cenin Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları Sonbahar 

-sahilde güneşlenenler
-denize girenler

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Bodrum’da Kasım hava sıcaklığının normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle vatandaşlar denize girmeye devam ediyor. Son yılların en sıcak sonbaharını yaşayan Bodrum ve Türkiye’nin birçok kentinde Ekim ayı sıcaklık rekoru kırılmış, ilçe son dönemlerin en sıcak Ekim ayını yaşamıştı. Bodrum’da Kasım ayı da sıcak geçiyor. Kasım ortaları yaklaşırken sahiller yaz aylarını aratmıyor. En yüksek hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derecenin üzerinde ölçülüyor. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler ise hallerinden memnun. Kasım ayında denize giren vatandaşlar se sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahillerde az sayıda da olsa denize girenler, güneşlenenler ise dikkatlerden kaçmadı. İlçede hava sıcaklıklarının hafta boyunca 25 derece dolaylarında olması bekleniyor. (EA-
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