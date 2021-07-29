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Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

Yangından görüntüler

Yangın Ormanlı Altın Helikopter Trol 

-bölgeden detay
-helikopter görüntüsü
-detaylar

( MUĞLA -2) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı. Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Yangın bölgedeki otelleri tehdit ediyor Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.
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