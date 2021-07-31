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Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, turistler botlarla teknelere taşındı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, turistler botlarla teknelere taşındı

Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, turistler botlarla teknelere taşındı

Turistlerin tekneye alınması

Yabancı Turist Kooperatif Sahil Güvenlik Orman Yangını Helikopter 

--Yangından ve çalışmalardan genel görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi’ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı.Yangın, Kumbahçe Mahallesi’nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı.Otel ve evler boşaltılıyorRüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor. Otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler panik halinde iskelelerde kendilerini bölgeden uzaklaştıracak tekneleri beklerken, sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere diğer özel tekne ve yatların destek verdiği tahliye çalışmalarında vatandaşlar deniz yolu ile bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.Kumbahçe Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan tüm kooperatif teknelerinin bölgeye çağrıldığını ifade ederek bölgedeki vatandaşların yangından etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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