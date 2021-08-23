Bodrum’daki yangın büyümeden kontrol altına alındı

-itfaiye araçlarından detay

-bölgeden detay

-röportaj

-detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Saat 15.50’de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdahale etti. Kısa sürede havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.



