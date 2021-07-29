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Bodrum'daki orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'daki orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti

Bodrum'daki orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti

GENİLERİN KIYIDAN SU PÜSKÜRTMESİ

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-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına denizden de müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme gemileri sahildeki ormanları alevlerden korumak amacıyla denizden ormana doğru su püskürttü. Muğla’da bugün Marmaris’le başlayan orman yangınları Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de devam etti. Bodrum’daki yangına ekipler karadan ve havdan müdahale ederken, sahile kadar yaklaşan alevlerin önüne geçmek için gemiler de seferber oldu. Balıkçı teknesinden, özel yat ve botlara kadar tüm deniz araçlarının seferber olduğu yangında söndürme gemileri de denizden sahile yaklaşarak alevlere karşı su püskürttü. İl genelinde alevlere mücadele kara, hava ve denizden devam ediyor.
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