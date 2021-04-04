Bodrum’daki fırtına tonlarca ağırlıktaki çatıyı metrelerce uçurdu

-yollardaki konteynırlardan genel, detay

-yola savurular kasalar

-kaerton kutular

-denizdeki dalgalardan genel, detay



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan ve saatteki hızı yaklaşık 75 kilometreye ulaşan fırtına lüks bir otelin tonlarca ağırlıktaki çatısını uçurdu. Metrelerce sürüklenen çatı telsiz direklerinde asılı kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi için hızı saate 75 kilometreye ulaşcak olan fırtına Bodrum’da etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde itibaren güneydoğu yönünden esmeye başlayan rüzgar akşam saatlerinden fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Otelin çatısı uçtu Fırtınanın en çok etkisini gösterdiği Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir otel lojmanının çatısı uçtu. 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki çatı, metrelerce havalandı. otelin arka cebesinde bulunan tepeye uçtu. Çatı, tepedeki baz istasyonu direklerine çarparak durdu. Çatıdan düşen metal parçalar yollara savrulurken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çatının bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatacağı öğrenildi. Fırtına nedeniyle birçok noktada çöp konteynırlarının devrildiği, plastik kasalar ve karton kutuların yollara saçıldığı görüldü.

Ayrıca rüzgarın şiddetiyle bazı direklerin sallandığı gözlendi. Bodrum'da fırtına 2 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. (EA-



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