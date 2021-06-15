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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da yükselen dumanlar korkuttu

Bodrum'da yükselen dumanlar korkuttu

yangından genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Kayalı Uttu Makilik Alan Yükselen 


- Muğla’nın Bodrum ilçesi Göktepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve makilik alanda çıkan yangın Bodrum’un her köşesinden görüldü.
Öğlen saatlerinde Bodrum Göktepe mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın tüm Bodrum’dan görüldü.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tv, radyo ve Telsiz vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın tüm tepeyi sardı. Bazı telsiz röleleri zarar gördü. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına itfaiye erleri müdahale etmekte zorlandı. 1 saat süren yangın söndürme çalışmasının ardından yaklaşık 1 hektarlık alan küle döndü. Yangın güçlükle söndürüldü. (EA-OD-
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