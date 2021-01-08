Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Bodrum’da yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

KAZA SONRASI YARALININ YERDE YATMA ANLARI

Yaşam Mücadelesi Karya Genç Yaşam Akaryakıt İstasyonu Ağır Yaralı 

-112 AMBULANSIN MÜDAHALESİ
-GÖRGÜ TANIĞI RÖP
-HASTANEDEN GENEL
-YARALI ŞAHSIN FOTOĞRAFLARI

( MUĞLA )- Görgü tanıkları kaza sonrası yaralı gencin üzerinden 3 aracın geçtiğini öne sürdü MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum içesinde ana yoldan yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki gence 1 araba çarptı, yolun kenarına fırlayan gencin üzerinde ise 3 araç geçti. Hastaneye kaldırılan genç yaşam mücadelesi veriyor. Bodrum - Milas kara yolu üzerinde 48 CBD 73 plakalı hafif ticari Renault Kangoo marka aracı kullanan sürücü ana yoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Metin Temizay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sol tarafına savrulan Temizay, orta refüjün kenarına düştü. Kaza yapan aracı o anda sollayan 3 araç ise Temizay’ın üzerinden geçtiği öne sürüldü. Kazanın ardından bölgede bulunan akaryakıt istasyonunda çalışanlar 112 Acil Sağlık ekibini aradı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Temizay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören Ahmet Saraç, 3 aracın kaza yapan Temizay’ın üzerinden geçtiğini ifade ederek “ Restoranda çalışıyordum, bir ses geldi, çıktım baktım bir araç birine çarpmış. Kazanın ardından baktım 3 araç çocuğun üzerinden geçti. Sonra ambulans geldi, yaşıyor dediler ama yolun karşısındaki inşaata gidiyor, kendisi babası olmadığı için çalışıp ailesine para gönderiyordu” dedi.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Temizay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.
Genç Yaşam Hakkında
Estetik ve güzellikle ilgili tedavi seçenekleri sunuyor… Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir hayat için siz de Genç Yaşam’ı seçin! Alçay Sarıdoğan’ın sunumu ile ‘Genç Yaşam’ Cumartesi ve Pazar , 10.45’de BEYAZ TV’de… ...
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı