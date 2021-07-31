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Bodrum’da yangın başladı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da yangın başladı

Bodrum’da yangın başladı

YANAN ALANDAN GÖRÜNTÜ

Yangın Ormanlı Patlama Sesi 

-YANGIN SIRASINDA ORMANDAN PATLAMA SESİ YAYILMASI VE BU SESİN KAMERAYA YANSIMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA )- Yangın sırasında ormanlık alandan meydana gelen patlama sesi dikkat çekti AYDIN

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti. Yangın saat 13:00 sıralarında Kumbahçe mahallesinin üst kısmında evlere yakın bir bölgede başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı.
Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor. (İK-
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