Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da ünlü isimler Adaboğazı'nda kıyı temizliği yaptı - MUĞLA

Bodrum'da ünlü isimler Adaboğazı'nda kıyı temizliği yaptı - MUĞLA

- Deniz (Drone) - Temizlik çalışması yapılması (Drone) - Ekiplerin yaptığı temizlik çalışması - Toplanan atıklar - Sanatçılar Erkan Oğur ve Zeynep Casalini'nin çöp toplaması - Sanatçı Erkan Oğur ile röportaj - Sanatçı Zeynep Casalini ile röportajBodrum'da ünlü isimler Adaboğazı'nda kıyı temizliği yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki Adaboğazı'nda, ünlü isimlerinde katılımıyla kıyı temizliği yapıldı.Bitez - Adaboğazı mevkisinde düzenlenen kıyı temizliğine Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ünlü müzisyen Erkan Oğur, Zeynep Casalini, doğa gönüllüleri ve belediye temizlik görevlileri katıldı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir grup personel Bitez Liman bölgesinden başlayarak karadan, diğer grup ise denizden Akvaryum Koyu'na ulaştı.Adaboğazı yürüyüş güzergahından Akvaryum Koy'una giden ekip, yol üzerinde kıyılarda ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpleri topladı. Yarımada bölgesinde yapılan geniş çaplı temizlik sırasında maskeler, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, kıyafetler, sigara izmaritleri ile birçok atık malzeme toplandı.Sanatçı Erkan Oğur, yaptığı açıklamada, çevreyi kirletenlere tepki göstererek, "Böyle toplamayla da baş edemeyiz. İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım." dedi.
Zeynep Casalini de uzun süredir Bodrum'da yaşadığını ifade etti.
Eskiden kabuk topladığı bölgede, şimdi çöp topladığını aktaran Casalini, "En çok izmarit ve küçük kapakları topluyorum. Çünkü onlar denize ulaşıyor ve balıklar yanılarak onları yemeye çalıştığı için ölüyor. Benim için bu küçük çöpleri toplamak daha önemli. Yazın gelip denize girip kirletmek yerine evimizdeymiş gibi davranmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.Yaklaşık üç saat süren etkinliğin sonunda Bodrum Limanı'na getirilen atıklar, daha sonra Geri Dönüşüm Merkezine götürüldü.

Güzergah Ağaçlı Gesi Sigara Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı