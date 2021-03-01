Bodrum'da tarım alanları ve yeşil alanlar hafriyat alanına dönüştü



- Ege'nin incisi, Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum adeta moloz kente döndü. Tüm tedbirlere rağmen döküm sahalarına para vermek istemeyen hafriyatçılar durdurulamıyor. Çevre katliamcılarının şimdiki hedefi ise Yakaköy oldu. Yakaköy’de bulunan tarım alanları ile hayvancılığın yapıldığı bölgede doğa ve yeşil alan, kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü. Yol boyunca irili ufaklı moloz ve hafriyat yığınlarının oluştuğu görüldü.

Yakaköy’de bulunan yeşil alanları hedef alan çevre katliamcıları yeşil alanı adeta kaçak hafriyat döküm alanına dönüştürdü. Bölgeye atılan atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı.

Dökülen molozların arasında her türlü çöp eşyası da olduğu görüldü.

Çevrede yapılan incelemelerde hafriyat dolu kamyonların 10 dakika aralığıyla kaçak hafriyat alanı olarak kullanılan yeşil alana geldiği gözlendi. Buraya gelen kamyonların çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra dökü işlemi gerçekleştirdiği görüldü.

Moloz dökülen alan ise daha sonra kepçelerle düzleştirildi. Yol boyunca devam eden vadi moloz yığınları nedeniyle doldu. Çöplüğe çevrilen bu alanlarda inşaat molozlarının yanı sıra, çeşitli tuvalet taşları, hurda elektronik eşya gibi onlarca çeşit malzeme de olduğu görüldü.

Uzmanlar tarafından, izinli döküm sahalarının eski madeni alınmış alanların rehabilitasyonu kapsamında yönetmeliklere uygun olarak doldurularak ağaçlandırıldığı ifade edilirken, gelişigüzel çevreye dökülen hafriyatların içerdiği maddeler nedeniyle zaman zaman çevre sağlığını tehdit ettiği vurgusu yapılıyor. Çevre sakinleri tepkili! Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit ederken çevre sakinleri de durumdan şikayetçi. Yakaköy ’de yaşayan Sinan Arslan adlı vatandaş, çevre katliamına son verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geceleri gelip her yere molozları döküp kaçıyorlar. Kaç kez şikayet ettik. Ancak bir türlü yakalanmıyorlar. Yakaköy’ün girişinden itibaren söz konusu kaçak moloz ve hafriyat dökümleri var. Biz Yakaköy’de yaşıyoruz. Bu zehirler önce toprağa daha sonra da suya karışıyor, diye düşünüyorum. Yetkililerden artık bu kişileri durdurulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Avukat Baran Akcan’ın da çevre katliamlarına karşı hukuk mücadelesi başlattığı öğrenildi. Arsasına dökülen kaçak moloz ve hafriyatın önlenmesi için başta Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Çevre Koruma Müdürlüğü olmak üzere bir kuruma başvuran Avukat Baran Akcan’ın son olarak Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilişkin kısa bir açıklama yapan Akcan, “ Aylardır arsama böylesi dökül yapılıyor. Bir türlü bulamadık. Çevre felaketinin önüne geçmek için konunun üzerine gideceğim. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık takipçisi olacağız” dedi.

(EA-OD-



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