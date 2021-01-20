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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da su sıkıntısının ardından elektrik sıkıntısı da başladı

Bodrum’da su sıkıntısının ardından elektrik sıkıntısı da başladı

TRAFO PATLAMALARINDAN GENEL, DETAY

Hava Sıcaklığı Su Sıkıntısı Elektrik Kesintisi 

-TRAFO YANGINI
-ARŞİF BODRUM GENEL, DETAY
-BODRUM TRAFİĞİ ARŞİV

( MUĞLA ) -- Bodrum’da elektrik trafoları teker teker patlamaya başladı- Nüfus artışı su sıkıntısının ardından elektrik sıkıntısına da yol açtı MUĞLA

- Korona virüs (Kovid-19) salgın nedeniyle Bodrum nüfusunun 3 katına çıkması su, alt yapı sorunun ardından şimdide elektrik sıkıntısı ile karşı karşıya geldi. Bodrum’daki elektrik trafoları fazla elektrik kullanımından teker teker patlamaya başladı.
Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle 170 bin nüfusluk Bodrum 430 bin nüfusa ulaştı. İkinci konut sahiplerinin ilçeye gelmesiyle birlikte su sorunu, altyapı ve çöp sorunu ortaya çıktı. Kış aylarından 170 bin vatandaşın yaşadığı ilçede 430 bin vatandaş yaşamaya başlayınca şimdi de elektrik sorunu ile karşı karşıya gelmeye başlandı. Isınma ihtiyacının büyük ölçüde elektrikle sağlandığı Bodrum’da havaların soğumasıyla birlikte elektrik altyapısı kırmızı alarm vermeye başladı.
Bodrum’un çeşitli mahallerinde trafo patlamaları yaşandı, elektrik altyapısı çöktü. Vatandaşlar geceyi üşüyerek geçirdi. Trafo patlamasının yaşandığı Karabağ Mahallesi elektrik kesintisinden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Dağbelen Mahallesi’nde de akşam saatlerinde trafo ve elektrik kablolarında yangın çıkarken, bölgede kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar, yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yahşi Mahallesi'nde de trafo yangını meydana geldi. Hortma Caddesi üzerindeki trafoda akşam saat 22.00 civarında yangın çıktı. Yangın sonrası bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekipleri, yanan trafoya müdahale etti. Mahalleye akşam saatlerinden beri elektriğin kısmi olarak verildiği öğrenildi. Bitez mahallesi Kocataş caddesinde bulunan trafo ise gece saatlerinde patladı. Hava sıcaklığının -1 dereceye düşmesi nedeniyle vatandaşlar soğuk bir gece yaşadı. "Yerleşik nüfus artışı patlamalara neden oldu" Yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Bodrumlulara mesaj çeken elektrik şirketi “Bölgemizdeki elektrik kullanımı, yerleşik nüfusun salgın etkisiyle yoğunlaşması ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı ısınma amaçlı kullanımın yükselmesi nedeniyle ani bir şekilde tırmanmıştır. Bu durum altyapı tesislerinde zorlanmalara neden olmakta ve Mahallenizde/ Bölgenizde anlık elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Bütün arızalara saha ekiplerimizce 24 saat boyunca yoğun bir çaba ile müdahale edilmektedir. Yaşanan geçici sorunlar konusunda, anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu. (EA-
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