Bodrum’da mesafeli deniz keyfi

-İSKELEDEN DENİZE ATLAYAN ÇOCUKLAR



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük tam kapama döneminde deniz keyfi yaşayamayan vatandaşlar denizin keyfini mesafeli bir şeklide çıkarmaya devam ediyor. Tam kapanma süresi boyunca denize giremeyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sahillerde yer kapıyor. Mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar ve az sayıda turist kumun, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkarıyor. Özellikle halk plajları diğer sahillere göre daha fazla vatandaşla dolarken, vatandaşların birbirlerini uyararak sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Bodrum Belediyesi Halk plajlarında çalışanlar ise mesafe kurallarına uygun bir şekilde insanları plajlara alıyor. Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajları vatandşaların en çok ilgi gösterdiği sahiller olurken, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zamanının çoğunu denizde geçiriyor.

