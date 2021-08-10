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Bodrum’da makilik yangını
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da makilik yangını

Bodrum’da makilik yangını

-Yangından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Makilik Alan 


- Muğla’nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. (OD-ÖK-Y)
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