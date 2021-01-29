Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

yangına müdahale eden ekipler

Yangına Müdahale 

-yangından genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu. Yeniköy mahallesi Turgutreis caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İş yerinden çıkan duvanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri tüp maskelerle içeri girerek alev alan dükkanı söndürdü. Hızlı müdahle sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken dükkanın bir kısmı küle döndü. Maddi hasar oluşan dükkanda bulunan ambalajların hepsinin yandığı öğrenildi. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı