Bodrum’da iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu. Yeniköy mahallesi Turgutreis caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İş yerinden çıkan duvanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri tüp maskelerle içeri girerek alev alan dükkanı söndürdü. Hızlı müdahle sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken dükkanın bir kısmı küle döndü. Maddi hasar oluşan dükkanda bulunan ambalajların hepsinin yandığı öğrenildi. (EA-



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