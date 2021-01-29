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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
-Bodrum’da ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi

-Bodrum’da ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi

Ak Parti İlçe Başkanı röp

Kartopu Savaşı Kar Topu Kardan Adam Yağan 

-kardan adam yapan çocuklar
-yetişkinlerin kar topu oynaması
-genel ve detay görüntüler

( MUĞLA ) - Bodrum’da ilk kez kar gören çocuklar doyasıya eğlendi MUĞLA

- Bodrum belediye meydanına dökülen karı ilk kez gören çocuklar doyasıya kartopu oynadı. 2 kamyon dolusu 30 ton karı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Muğla’nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden getirilen 30 ton kar Bodrum Belediye meydanına döküldü. 2 kamyon karı ilk kez gören çocuklar ne yapacağını şaşırdı. 20 yıl önce Bodrum merkeze yağan karın ardından ilk kez karla buluşan Bodrumlular kartopu savaşı yaptı. Kimleri kardan adam yaparken, kimileri ise çocuklar gibi eğlendi. Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından getirilin Karın çocukluk hayali olduğunu söyleyerek “Ben çocukluğumdan berri kar görmek isterdim. Benim büyükanne hiç kar görmemiş. Bizde çocukken Bodrum’a kar yağsın diye her kış beklerdik. Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Ben karla oynayamadım, çocuklarımız oynasın karla doya doya” dedi.
Bir anda karın başına üşüşen çocuklar ve aileleri bir yandan fotoğraf çektirirken diğer yandan ilk kez kar görmenin heyecanını yaşadı.
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