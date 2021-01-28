Bodrum’da fırtına ve dolu kabusu...Araçlar birbirine girdi, ağaçlar söküldü, elektrik direkleri devrildi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı. Bodrum’da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü. Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu. Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağış sonrasında Turgutreis Mahallesi'nde ise istinat duvarı çöktü, bir araç duvarın altında kaldı. 3 gündür zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle bir çok ağaç devrildi. Rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin de yola devrildiği öğrenildi.



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