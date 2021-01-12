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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Bodrum’da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Fırtınadan genel, detay

İstanköy Şiddetli Fırtına Feribot Seferleri Bild Nadan 

-denizde oluşan dalgalar
-farklı bölgelerden genel, detay
-fırtınada sallanan ağaçlar
-Bodrum'dan genel, detay
-dagaların iş yerlerine vurması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi. Gece başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı.
Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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