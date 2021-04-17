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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

Bodrum’da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

DEVRİLEN AĞAÇ

Polis Zabıta Orman Yangını 

-EKİPLER
-AĞACIN TÜM YOLU KAPATMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA ) MUĞLA

- Kıyı Ege’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu. Bodrum’da sabahın erken saatlerinden itibaren Güneydoğu yönünden esen fırtına etkili oldu. Fırtına ilçenin güney kıyılarında daha çok hissedildi. Ortakent Yahşi Mahallesi’nde bir ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak Müsgebi Caddesi’ne yıkıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine polis ve zabıta ve itfaiye ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Cadde ortasına yıkılan ağaç, ekipler tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Bölgede fırtına etkisini sürdürürken Bodrum’da orman yangını çıktı. Yangını söndürmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
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