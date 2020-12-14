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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum’da dükkanlar sular altında kaldı, esnaf isyan etti

Bodrum’da dükkanlar sular altında kaldı, esnaf isyan etti

SUBASAN DÜKKANLARDAN GENEL, DETAY CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

Mahsur Kaldı Şili Yağan 

-ESNAFIN TEMİZLİK YAPMASI
-BELEDİYE İŞÇİLERİNİN TEMİZLİK YAPMASI
-ESNAFIN İSYANI
-GENEL, DETAY

( MUĞLA ) -- Bodrum sokakları göle döndü MUĞLA

- Bodrum’da aniden bastıran yağmur nedeniyle Yalıkavak Mahallesi'nde 20 dükkanı su basarken, dükkanlar sular altında kalan esnaf isyan etti. 1 kişinin ise dükkanında mahsur kaldığı öğrenildi 3 gündür aralıklarla yağan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi sular altında kaldı. Yaklaşık 25 dakika sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle Gür caddesinde bulunan Yalıkavak iş merkezindeki 20 dükkan sular altında kaldı. Yağan yağmurun ardından dükkanları su basan esnaf isyan etti. "Deniz taştı" Dere yataklarının temizlenmesine rağmen derenin taşması ve 3 gündür yağan yağmur nedeniyle deniz suyunun yükselmesi sonucu su baskınlarının olduğu öğrenildi. "Belediye ekipleri seferber oldu" Su baskının ardından Bodrum Belediye ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Esnafın tepkisi ile karşılaşan ekipler sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 30 kişilik belediye ekibi ve esnaf dükkanları, iş yerlerini, cadde ve sokakları temizlemeye başladı.
(EA-OD-
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