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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da denizin rengi değişti

Bodrum’da denizin rengi değişti

denizin renginin değiştiği bölgelerden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Yağan 


- Bodrum’da 3 gündür yağan yağmurun ardından tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum’da 3 gün süren fırtına ve aralıklarla şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle taşan derelerden gelen çamurlu su denizle buluştu. Tepelerden gelen çamur denizle birleşince masmavi deniz kahverengiye dönüştü. Bodrum'un yüksek bölgelerinden daha net görülebilen deniz suyu renginin değişimi, ilginç bir görüntü oluşturdu. Gümüşlü ve Yalıkavak sahillerinden daha net görülen denizin rengini görenleri şaşkına çevirdi.
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