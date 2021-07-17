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Bodrum'da çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

Bodrum'da çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

-Yangından genel görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Kayalı Yangın Altın Makilik Alan 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Gümüşlük ile Koyunbaba Mahallesi arasındaki Samanlık mevkisinde otluk ve makilik alanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 6, Bodrum Orman İşletme Şefliği’ne ait 4 arazöz sevk edildi. Yangının çıktığı arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale zorlaşırken, arazözlerin gidebildikleri en son noktadan araçlarla, itfaiye ve orman ekipleri de şap şaplarla dört bir taraftan yangında müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bir ambulans da yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Bölgedeki evleri tehdit eden alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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