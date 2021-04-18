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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da bayrak tepesi alev alev yandı

Bodrum'da bayrak tepesi alev alev yandı

yangından cep telefonu görüntüleri

İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-yangından genel, detay
-soğutma çalışmaları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis mahallesinde bulunan bayrak tepesi alev alev yandı. Fırtınanın da etkisiyle bir anda büyüyen yangına itfaiye ekipleri anında müdahale edince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Turgutreis mahallesi Akçaalan mevkisinde bulunan bayrak tepesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle bir anda büyüyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum gurup amirliğinden çok sayıda itfaiyenin anında müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Zeytinlik alanda çıkan yangına da zeytin ağaçları telef oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebinin araştırırken 112 sağlık ekipleri ise bölgede hazır bulundu. 6 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Alevlerin çevreye daha fazla yayılmaması için 4 noktadan yangın çıkan bölgeye müdahale edildi. Yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
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